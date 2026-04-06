中国メディアの快科技によると、スイスに本社を置くコンピューター周辺機器メーカー、ロジクールの中国公式アカウントの投稿がまた物議を醸した。ロジクールG公式旗艦店の公式小紅書（レッドノート）はこのほど、夫がロジクールのキーボードやマウス、ヘッドフォンを買ってくれた妻にほとんど服従的な態度で感謝する様子をイメージさせるような画像と文言を投稿し、多くのゲーマーから嫌悪感や苦情が寄せられた。問題の投稿はその