この記事をまとめると ■トヨタ・ハイエースは改良を重ねつつも基本構造は20年以上維持されている ■4ナンバーとキャブオーバーは日本の商用インフラの要件 ■サイズ拡大は荷室や現場適応性を損なうため許容されない 進化しても守るべき“４ナンバーの壁” “働くクルマ”の代表格、トヨタ・ハイエースが2026年2月の商品改良において、大進化を遂げた。先行車の先まで検知する能力をもったACCや8インチディスプレイオーディオ、