音響機器の輸入販売などを手がけるエミライ（東京都港区）は、中国「FiiO（フィーオ）」ブランドから、デジタルオーディオプレーヤー（DAP）「M33 R2R」を2026年4月10日に発売する。多彩な出力、入力をサポート同社がポータブルDAPに初搭載したという、自社開発のフルバランス24bit R2R DAC回路による、アナログライクで芯のしっかりしたサウンドが特長。SoC（システム・オン・チップ）はQualcomm「Snapdragon 680」を搭載し、快適