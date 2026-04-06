9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が11日発売のファッション誌『mini（ミニ）5月号増刊 宮舘涼太（Snow Man）ROYAL EDITION』（宝島社）の表紙を飾る。【写真】なんか勇ましい…！ミッキー＆ミニーとともに決めポーズした宮舘涼太恒例のSnow Manメンバーカラー表紙の第7弾。特集のテーマ「舘様、ストリートにお忍び中◆（ハート）」になぞらえて、表紙はまるでロイヤルな城を抜け出してきたかのような、赤いパジャマ姿で登場