8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、7日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演する。新年度・新学期に考えたい令和のリーダーシップ論として「上手な叱り方」をテーマにトークする。【写真】記念すべき初回放送前特番に登場！マルシィ近年、ハラスメントに対する意識の高まりや、若手に辞められることを恐れるあまり、部下や後輩を叱れない人が急増。そんな時代をどう生き抜けばいい