4人組グループ・Aぇ! groupが主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題「でこぼこライフ」が6月17日にリリースされることが決定した。同グループ4枚目のシングルとなる。これに先駆け、アーティスト写真とジャケット写真のアートワークが公開された。【画像】ちょっとシュール…！Aぇ! group4枚目のSingle「でこぼこライフ」初回盤A同曲は、Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて、