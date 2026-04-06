最新情報・今後の天気（午後5時）■6日の夜は九州や日本海側で雨降り出す6日(月)夕方現在、西から雲や雨雲が広がり、天気は下り坂となっています。6日(月)の夜には沖縄や九州、日本海側の一部で雨の降り出す所があるでしょう。鹿児島県では6日(月)の夜から7日(火)昼過ぎにかけて、沖縄県でも7日（火）は局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意して