timeleszの菊池風磨さん（31）が7日放送の『上田と女がDEEPに吠える夜』にSPゲストとして登場することが発表され、タイプロ（timelesz project）時の心境について振り返りました。番組では、新年度・新学期に考えたい令和のリーダーシップ論として“上手な叱り方”をテーマにトークを展開。ハラスメントに対する意識の高まりや、若手に辞められることを恐れるあまり、部下や後輩を叱れない人が急増しているという、今の時代をどう