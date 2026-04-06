スピードスケートの郄木美帆選手が6日、都内で引退会見に臨みました。会見冒頭、郄木選手へのプレゼントとして同じTOKIOインカラミに所属するスノーボード・平野歩夢選手がサプライズ登場しました。平野選手はスケートボード男子ハーフパイプで、2014年ソチ大会、2018年平昌大会で銀メダル、2022年北京大会は金メダルを獲得。今年2月のミラノ・コルティナ大会は、直前に大ケガがありながらも、7位入賞となりました。「