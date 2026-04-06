阪神電鉄は6日、甲子園で7日のヤクルト戦から「阪神タイガースクラブハウスハヤシライス」の販売を開始すると発表した。同商品は、阪神のクラブハウス内の食堂で実際に提供されている「ハヤシライス」を再現したもので、試合前の食事として長年選手たちに親しまれている味が楽しめる。価格は1200円で甲子園カレー店舗（一部店舗を除く）で販売される。5月1日からは、各店舗で土産商品の販売も開始する。近本は「クラブハウ