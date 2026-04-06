令和生まれの児童たちが、はじめて新1年生になりました。 【写真を見る】“令和生まれ”の新1年生 こだわりは｢星やバラ柄｣ 個性豊かなランドセルを背負い初登校 名古屋の市立小学校で入学式 （松本道弥アナウンサー6日午前9時ごろ）「名古屋市立東桜小学校です。名古屋市立の小学校では、一斉に入学式が行われます。新1年生の笑顔が輝いています」 6日、元気いっぱいに登校したのは73人の新1年生。 （新1年生）Q.今ど