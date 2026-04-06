岐阜県本巣市で、特産のナシ「幸水」の人工授粉が始まりました。 【写真を見る】シャリシャリ食感と強い甘みが特徴のナシ｢幸水｣ 暖冬で開花早く…前倒しで“人工授粉” 岐阜･本巣市 本巣市では、7戸の農家がシャリシャリとした食感と強い甘みが特徴の「幸水」を栽培しています。 ナシは自分の花粉では実がつきにくいため、春に人工授粉の作業が行われますが、ことしは暖冬の影響で開花が早く、授粉作業も前倒しで始まりました。