新日本プロレスは6日、都内で23歳7カ月の史上最年少でIWGPヘビー級王者に就いたカラム・ニューマンが会見した。ベルトを持ち笑みをたたえて登場したニューマンは「両国の勝利から我慢しても笑顔が絶えない。俺はこの2年間、さまざまなことを挑戦してきて、ファンは悪者だというレッテルを貼ってきた。オスプレイがいなく、あいつが今までしてきたことの代わりとして、ユナイテッド・エンパイヤを率いてきた。だが、ファンがい