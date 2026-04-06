福井県立大「勝山キャンパス」の開設式典＝6日午後、福井県勝山市恐竜・地質学に特化した全国初の恐竜学部を昨年4月に新設した福井県立大は6日、メインキャンパスとなる「勝山キャンパス」（同県勝山市）を開設した。県立恐竜博物館に隣接しており、研究拠点としてフィールドワークを重視した教育連携を目指す。岩崎行玄学長は開設式典で「国内有数の恐竜化石産地としての地位をさらに向上させる研究を行っていく」とあいさつ