ホルムズ海峡の開放に向け、航行する船舶を「登録制」とする案が浮上しています。CNNによりますと、イランとオマーンは、事実上封鎖されているホルムズ海峡の航行再開に向け、2週間にわたり協議を続けています。検討されているのは、石油タンカーなどに対し、イラン側への事前登録を義務づけた上で「攻撃的でない国」の旗を掲げることを求める「安全航行」の枠組みです。実現すれば、ホルムズ海峡の管理権を事実上イランに認める形