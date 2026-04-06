記者会見する三重県桑名市の伊藤徳宇市長＝6日午後、桑名市役所悪質な事案で加害者の氏名を公表するカスタマーハラスメント（カスハラ）防止条例を昨年4月に施行した三重県桑名市は6日、1年間で24件の相談があったと発表した。市は昨年、うち2件をカスハラに認定したが、いずれも警告書を出し事案は再発していないという。有識者でつくる対策委員会が24件のうち3件を審議し、市は2件をカスハラに認定した。市は警告書を出して