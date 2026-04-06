茨城県東海村から登場した26歳の夫と60歳の妻という34歳差の夫婦は、夫の両親よりも妻の方が9歳年上という驚きの年齢構成にスタジオからは驚きの声が上がった。【映像】60歳の美人妻のビジュアル（2人のキスも）2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティである。今回は、大衆演劇の師匠と弟子として出会った年の差カップルの