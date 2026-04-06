新日本プロレスは6日、都内で会見し、次期シリーズの対戦カードを発表した。23歳7カ月で史上最年少のIWGPヘビー級王者に就いたカラム・ニューマンは5月4日、福岡・福岡国際センターで行われる「レスリングどんたく2026」で鷹木信悟との初防衛戦が決定した。ウルフアロンは5月3日の同大会で両国大会でシングル戦を要求していたHOT軍のドン・ファレとのシングル戦が決定した。また、IWGPヘビー級王者だった辻陽太は同大会でIWG