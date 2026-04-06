東京23区の賃貸マンション（30平米以下）の家賃は、2025年の同じ月と比べて12％アップしている。こうした値上げは、実は21カ月連続で続いていて、さらに今、通知が届く時期にもある変化が生まれているという。イット！は、実際に最近値上げの通知がきたという2人を取材した。突然の“1万円値上げ”に納得いかず管理会社に相談1万円の値上げ通知が来たAさん：（通知が来たのは）3月下旬。更新のだいたい3カ月前ぐらいにあたるタイミ