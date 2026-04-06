4月5日、お笑い芸人で整体師の楽しんごがXを更新。自身を見かけた際の、関西人と関東人の“決定的な違い”を記した投稿が、議論を呼んでいる。「楽しんごさんは《関西の人って最高なんだよ。「楽しんごさんですよね？写真いいですか？」って0秒で来る。気持ちいい。大好き。》と、まずは自身を見つけた際の関西人の行動の早さを絶賛。続けて、《でも関東（東京・神奈川）さ、「あれ楽しんごじゃね？」「いや違くね？」って3人