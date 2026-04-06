3月の選抜甲子園で放った本塁打が反響プロ野球の今秋ドラフト1位候補として注目される17歳の日本人高校生に、海外からも熱い視線が注がれている。3月の選抜甲子園で放った本塁打の動画がX上で拡散。大物メジャーOBも「かなりすごい」と驚いている。注目を浴びているのは山梨学院高の菰田陽生投手（3年）。身長194センチ、体重102キロという恵まれた体格で投打二刀流をこなす逸材。選抜では3月22日に行われた長崎日大との1回戦