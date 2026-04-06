【モデルプレス＝2026/04/06】timelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していたソロアーティストの鈴木凌が、4月28日発売の『NYLON JAPAN』6月号（カエルム）のguys表紙に登場。今回がファッション誌初の表紙となる。【写真】鈴木凌「タイプロ」候補生時代の姿◆鈴木凌、初ファッション誌表紙NYLONらしくエッジィに、そしてセンシュアルに。セミウェットなラフヘアで、