【モデルプレス＝2026/04/06】Aぇ! groupが、6月17日に4thシングル「でこぼこライフ」をリリース決定。あわせて、新たなアーティスト写真とジャケットアートワークが公開された。【写真】STARTOアイドル、4thシングル「でこぼこライフ」ジャケット写真◆ Aぇ! group、4thシングル「でこぼこライフ」リリース「でこぼこライフ」は、6月12日に全国公開となるグループで初主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」