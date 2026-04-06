前開きのシャツワンピースは、羽織りとしても使える便利なアイテム。なかでも【GU（ジーユー）】の1枚は、フレアなシルエットと高め位置の切り替えで、スタイルアップも狙えるデザインが魅力です。今回は春らしいストライプ柄に注目し、着こなしの違いを楽しめるおすすめスタイリングを紹介。おしゃれさと落ち着きのバランスがいいアイテムだから、40・50代の大人コーデにも取り入れやすいはず。 ウエス