SNS上で、日本テレビの番組「ZIP！」の制作資料とみられる情報をはじめ、企業の社内資料とみられる情報の拡散が相次いでいる。日本テレビは「本件については重く受け止め、あらためて番組制作に携わるスタッフに情報管理の徹底を周知・指導しております」とコメントした。弁護士は、「場合によっては会社から何らかの損害賠償請求をされる可能性もあります」と警鐘を鳴らしている。「本件については重く受け止め」2026年4月4日頃か