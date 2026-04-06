子どもが成長し、少し手が離れると「もう一度働きたい」と思う方も多いのではないでしょうか。今回お話を聞いた、筆者の知人Aさんもそうでした。しかし、10年ぶりに向かった面接で、あり得ない空気にのみ込まれることになり……？ 子育てが落ち着き、働くために求人に応募！ 面接に挑むが……