ファッションブランドのearth music&ecology（アース ミュージック&エコロジー）が、人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションしたアイテムを、4月3日（金）から全国の店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で発売している。earth music&ecologyから「リラックマ」のコラボアイテムが登場今回はいつもごゆるりマイペースな着ぐるみの「リラックマ」と、いたずら好きでやんちゃな「コリラックマ」、しっかり