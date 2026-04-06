元タカラジェンヌで女優の湖条千秋が6日までに、自身のブログを更新。お花見で脱水症になったことを報告した。 【写真】脱水症になった元タカラジェンヌの特撮悪役美女いまも超クールビューティー！ 湖条は、妹と姪とでお花見に生き、かに弁当を食べ桜を堪能し、帰宅のため「電車に乗った途中から、なんだか気持ちが悪くなってきた」という。「電車を降りる頃にはちゃんと歩けないほど。車酔いのような