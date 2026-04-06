●大阪ガスが米国で火力発電所を倍増の報道で株価急騰京阪神地盤の大手ガス会社・大阪ガスが、米国で新たに最大5カ所の火力発電所の運営や出資に向けた検討を開始したとの日本経済新聞の報道を受けて、同社の株価は約2%上昇した。【こちらも】日本板硝子、上場廃止で再浮上なるか?現在も北東部など5カ所で運営出資しているが、テキサス州などの南部でも新たに火力発電所の運営を計画するという。天然ガスを燃料とし、2030年ま