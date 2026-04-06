ディスカウントストア「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は、首都圏でディスカウントスーパーを運営するOlympic（オリンピック）グループの買収を決めた。オリンピックは上場を廃止し、PPIHの完全子会社になる予定。【こちらも】新生ダイエー1号店「イオンタウンあびこ駅前」、4月25日オープンへ買収は株式交換で行い、オリンピック1株に対してPPIH1.18株を割り当て