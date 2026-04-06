ジャック・ブラックとポール・ラッドが、ジェニファー・ロペス主演映画『アナコンダ』（1997）のリメイクを制作する主人公を演じる映画『俺たちのアナコンダ』。このたび公開中の本作に、ジェニファーがカメオ出演していることが明らかとなり、本人を目の前にしてジャックが失神するシーンが解禁された。【動画】ジェイローのスターオーラに卒倒するジャック・ブラック1997年に公開された『アナコンダ』は、ジェニファー演じる