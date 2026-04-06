アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、北米オープニング週末興行成績でNo.1を獲得。全世界でも約600億円を記録する大ヒットスタートを切った。【写真】チコとロゼッタのかわいい場面写真本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興収約13億ドル（約2000億円）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く第2作となる。前作に引き