◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）桜花賞へのＶロードを、真っすぐに突き進んでいる。昨年の２歳女王スターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）。阪神ＪＦ以来４か月ぶりの実戦だが、近年では２１年ソダシ、２３年リバティアイランドがこの臨戦過程で連勝。もはや“黄金ローテ”と言える。高野調教師も「フレッシュさじゃないでしょうか。疲れはないです」とメリットを語る