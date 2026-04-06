ＥＸＩＬＥＴＥＴＳＵＹＡが６日、都内で行われたフランケの最先端コーヒーマシン「Ｍｙｔｉｃｏ（ミティコ）」のＰＲイベントに参加した。ＴＥＴＳＵＹＡとフランケはパートナーシップを提携し、同商品のアンバサダーを担当。自身がプロデューサーであるＡＭＡＺＩＮＧＣＯＦＦＥＥの４店舗でも導入しているという。会場に登場すると、「今日はうれしい日になっている。（ＡＭＡＺＩＮＧＣＯＦＦＥＥが）１１年目を迎え