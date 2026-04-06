日本相撲協会は６日、元幕内・剣翔（追手風）が引退届を提出し、受理されたと発表した。後日、引退会見を行う予定。３４歳の剣翔は２０１４年初場所で初土俵を踏み、１９年秋場所で新入幕。最高位は東前頭６枚目だった。今年１月に結婚を発表したが、左膝のけがもあり、３月の春場所は西十両１２枚目で１５戦全敗。来場所の幕下転落は確実となり、今後について「（場所が）終わってから考える」と進退を熟考する意向を示してい