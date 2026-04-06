パリ五輪レスリング女子７６キロ級金メダルの鏡優翔（サントリー）が６日、東洋大学大学院に入学したことを報告した。自身のＳＮＳを更新し「この度【東洋大学大学院 社会福祉学社会福祉学研究科】に入学いたしました本日入学式ですが、トレーニングのためトレーニング後のパンプアップ写真で失礼いたします笑」と、元気いっぱいなタンクトップ姿とともに投稿した。最重量級で日本勢初の金メダリストに輝いた鏡は、昨年９月