◆米大リーグロッキーズ４―１フィリーズ（５日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が５日（日本時間６日）、本拠での初登板に臨み、強打のフィリーズ打線を相手に６回４安打１失点の好投。今季初勝利となる新天地での白星を挙げた。大リーグで２年目のシーズンで新たなチームでの挑戦を始めている右腕だが、そこにはロッキーズの献身的なサポートがある。若い選手やスタッフが大