甘粛省博物館に陳列される漢代「医薬簡」。（蘭州＝新華社配信）【新華社蘭州4月6日】中国甘粛省武威市で1972年に出土した漢代の医書「医薬簡」は医学的価値に加え、書道芸術としての価値も兼ね備えている。甘粛省博物館の李永平（り・えいへい）研究館員によると、医薬簡の文字は縦書きの墨書で、書体は隷書を主体に章草（隷書を簡略化した初期の草書体）も使われている。筆運びは伸びやかかつ自在で、厳格さの中に優雅さがに