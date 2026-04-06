ロッテから、13年ぶりとなる新ビスケットブランドが誕生した！ その名も「The（ザ）」シリーズ。2026年3月24日（火）より、東日本エリア（静岡を含む）で先行販売が開始された。「チョコパイ」や「カスタードケーキ」でおなじみのロッテが、ビスケット事業50周年という節目の年に放つ“第3の柱”候補とあって、期待が高まる。専門店の味を“じゅんわり”再現！ ロッテの本気を見た最近、30〜40代を中心に「日常の中のプチ贅沢」と