元乃木坂４６の新内眞衣が６日、東京・ＭｏNＴａｋａｎａｗａ：ＴｈｅＭｕｓｅｕｍｏｆＮａｒｒａｔｉｖｅｓで行われた「マンガローグ：火の鳥」（演出：鈴木思案）の記者発表会に出席し、乃木坂時代の”同僚”で仲良しだという秋元真夏や先月１２日に第１子出産を発表した松村沙友理について言及した。手塚治虫が約５０年前に描いた人気漫画を、新しい没入体験で提供する同公演。どんな人に見てほしいかと聞かれると