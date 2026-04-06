【新華社蘭州4月6日】中国甘粛省武威市で1972年に出土した漢代の医書「医薬簡」は、歴史研究だけでなく、臨床応用の面でも高い価値を持つ。医薬簡については、甘粛省中医院などの機関の専門家が80年代から処方の体系的な整理と研究を進めてきた。古処方に現代製薬技術を組み合わせることで、一連の処方薬の開発にも成功している。甘粛省中医院の医薬簡専門家、田雪梅（でん・せつばい）主任医師は「2千年前の古処方だが今も