3月31日に10枚目のシングル「半透明スワロフスキー」をリリースした8人組女性アイドルグループ「SAY-LA」。注目度が高まる中、カラオケDAMの注目企画「DAM HOT!」の2026年4月度アーティストに選出された。2014年結成した同グループは「3000年に一度の正統派アイドル」を掲げ、オリコンデイリー1位を複数回獲得するなど実績十分。海外公演や大型ライブも成功させ、着実にファン層を拡大してきた。新体制初シングルとなった「