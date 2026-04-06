7勝1敗で首位を突っ走るヤクルトは、7日から敵地甲子園で2位阪神と直接対決3連戦を迎える。注目は前年最下位ながら快進撃を続ける「ブンブン丸」池山隆寛監督（60）の「犠打解禁日」だ。ここまで8戦（7勝1敗）を消化し犠打は「0」。とはいえ指揮官自身は「バントをしないわけではない」と明言している。相手は難敵阪神。7日の先発も好投手の才木浩人投手。接戦が予想される中で、その采配に注目が集まる近年で犠打数が少