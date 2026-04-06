きょう午後、群馬県高崎市の老舗豆腐店1棟が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。きょう午後3時50分ごろ、高崎市末広町で「2階建ての1階の南側が燃えている」と近くを通った人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、消防車など9台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ40分後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての豆腐店1棟が焼けました。けが人はいないということです。火事があった豆腐店は創