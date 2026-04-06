名古屋市東区で中高生がスタンガンなどで脅された連続強盗致傷事件で、直後に千種区でも男子高校生がカバンを奪われそうになる事件があったことが分かりました。5日午後6時ごろ、東区のイオンモールナゴヤドーム前店で、男子中学生2人が10代とみられる4人組に現金を奪われ、けがをするなど、東区で中高生が襲われる強盗致傷事件が2件相次ぎました。捜査関係者などによりますと、午後7時ごろ、東に3kmほど離れた千種区の路上でも10