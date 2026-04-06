お寺でご祈祷してもらうわんちゃんの光景が、10万再生を超えて笑いを届けています。 お経を唱える住職の後ろで起こった衝撃的な光景には、「涙が出るほど笑った」「まさか住職さんも後ろであんな攻防戦が起きているなんて思わなかったでしょうねｗ」とたくさんの笑顔が寄せられることに。はたして、思わず笑顔になってしまうその光景とは…？ 【動画：お寺で『ご祈祷』してもらう犬→住職さんの後ろで…お経どころではない『まさ