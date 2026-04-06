子猫のお風呂を偵察するわんこたちの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で9万2000回再生を突破し、「愛が溢れてますね」「ホントに可愛すぎる」「これが天国か」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：子猫が『お風呂に初めて入った』結果→なぜか犬たちが『大丈夫？』と覗きに来て…あまりにも尊い光景】 猫ちゃんが遊びに来た♪ YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello