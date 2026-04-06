タッチアンドゴーや武装関連の訓練を開始アルゼンチン空軍は2026年3月28日、デンマークから購入したF-16「ファイティングファルコン」による本格的な訓練を開始したと発表しました。【動画】おお、飛んでる…！ これが、アルゼンチンで本格稼働する超音速戦闘機ですアルゼンチン国内で初めて運用されているF-16は2機で、同空軍の航空機メンテナンス拠点であるリオ・クアルト資材基地において、乗員と機体はタッチアンドゴーを