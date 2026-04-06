KDDIとローソンは、オフィス空間に合わせた出店モデル「オフィスローソン」の事業化に向けた実証店舗「ローソンS KDDI多摩センタービル店」をオープンした。営業時間は7時～22時で、店舗面積は約28.96平方メートル。 ローソンS KDDI多摩センタービル店 本店舗は、商品棚（ユニット）単位で店舗設置が可能な「ユニット型店舗」で、おにぎりやお弁当の「米飯ユニ