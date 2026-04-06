ロシアによる侵攻が続くウクライナの政府関係者たちは、戦後の復旧や復興について学ぼうと広島市を訪れています。■広島市松井一実 市長「今回の研修を通しまして、広島の歴史的背景であるとか、被爆後の復興の歩みについての理解を深めていただく。」平和公園を訪れたのは、ウクライナ政府や自治体の関係者約30人です。広島市の松井市長から、慰霊碑におさめられた「原爆死没者名簿」や、碑文の内容ついて説明を受けました